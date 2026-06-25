Petition eingebracht
„Es ist nicht mehr auszuhalten“: Drei junge Tirolerinnen fordern Hitzefrei für die Schulen
Packen ein heißes Eisen an (v.l.): Die Schülerinnen Nina Annewanter, Lena Lechner und Leonie Ebster wollen, dass es bei extrem hohen Temperaturen Hitzfrei oder einen früheren Unterrichtsschluss gibt.
© imago, Benedikt Mair
In vielen Tiroler Klassenzimmern steigen die Temperaturen derzeit auf weit über 30 Grad Celsius. So kann niemand lernen, finden Nina Annewanter, Lena Lechner und Leonie Ebster. Die drei Schülerinnen von der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Kettenbrücke wünschen sich „Hitzefrei“. Und tragen ihren Wunsch bis zum Landtag.
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