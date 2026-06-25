Drei Personen verletzt: Motorradlenker in St. Johann mit Auto kollidiert

St. Johann in Tirol – Auf der B176 im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol hat sich am Donnerstag gegen 15.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein 84-jähriger österreichischer Staatsbürger lenkte seinen Pkw in Fahrtrichtung Kössen und beabsichtigte, bei Straßenkilometer 0,83 nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 83-jährige Gattin. Zur selben Zeit lenkte ein 53-jähriger Österreicher sein Motorrad von Kössen kommend in Fahrtrichtung St. Johann.

Kurz vor der Einfahrt überholte der Motorradlenker einen vor ihm fahrenden Traktor und übersah dabei den bereits nach links abbiegenden Pkw. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungstransportwagen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.