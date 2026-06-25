Gespräche nach Auslosung

Heimrecht-Tausch? Wo der ÖFB-Cup-Schlager Reichenau gegen FC Wacker steigen soll

Der Reichenauer Lukas Caria (rot-schwarz) - übrigens auch Wacker-Nachwuchsleiter - trifft im ÖFB-Cup auf Wacker-Stürmer Okan Yilmaz.
© Rita Falk
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Als die Losfee im ÖFB-Cup für den Tiroler Derby-Schlager zwischen der Reichenau und dem FC Wacker sorgte, rauchten die Köpfe der Vereinsverantwortlichen bezüglich des Austragungsorts. Und mittlerweile gibt es zumindest von Seiten der Vereine schon eine Entscheidung.

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