Gespräche nach Auslosung
Heimrecht-Tausch? Wo der ÖFB-Cup-Schlager Reichenau gegen FC Wacker steigen soll
Der Reichenauer Lukas Caria (rot-schwarz) - übrigens auch Wacker-Nachwuchsleiter - trifft im ÖFB-Cup auf Wacker-Stürmer Okan Yilmaz.
© Rita Falk
Als die Losfee im ÖFB-Cup für den Tiroler Derby-Schlager zwischen der Reichenau und dem FC Wacker sorgte, rauchten die Köpfe der Vereinsverantwortlichen bezüglich des Austragungsorts. Und mittlerweile gibt es zumindest von Seiten der Vereine schon eine Entscheidung.
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