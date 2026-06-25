Elektromotorrad in Stans auf Gegenfahrbahn mit Auto kollidiert, Lenker schwer verletzt
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stans ist am Donnerstag ein 74-jähriger Lenker eines Elektromotorrads schwer verletzt worden. Der Mann geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen.
Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der L215 im Gemeindegebiet von Stans. Ein 74-jähriger Mann lenkte sein Elektromotorrad von Stans kommend in Richtung Jenbach, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Zur selben Zeit war ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Pkw in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Infolge des Zusammenstoßes verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.
Der 74-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert und aufgrund der Schwere seiner Verletzungen anschließend in die Klinik Innsbruck überstellt. Die L215 war im Bereich der Unfallstelle von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarztteam mit insgesamt vier Sanitätern und einer Notärztin sowie mehrere Polizeistreifen. (TT.com)