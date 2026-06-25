Elektromotorrad in Stans auf Gegenfahrbahn mit Auto kollidiert, Lenker schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stans ist am Donnerstag ein 74-jähriger Lenker eines Elektromotorrads schwer verletzt worden. Der Mann geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 34-Jährigen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf der L215 im Gemeindegebiet von Stans. Ein 74-jähriger Mann lenkte sein Elektromotorrad von Stans kommend in Richtung Jenbach, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Zur selben Zeit war ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Pkw in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Infolge des Zusammenstoßes verlor der Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Sturz.