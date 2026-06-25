Auto auf A12 bei Kematen mit Bus kollidiert: 28-jähriger Lenker verletzt
Kematen – Am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der A12 im Gemeindegebiet von Kematen ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Ein 55-jähriger Italiener lenkte den Bus in Fahrtrichtung Westen, als zur selben Zeit ein 28-jähriger Portugiese mit seinem Auto in die gleiche Richtung fuhr. Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.
Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw ins Schleudern, prallte zuerst gegen die Mittelleiteinrichtung und wurde anschließend auf den Pannenstreifen geschleudert, wo das Auto schließlich zum Stillstand kam. Der 28-jährige Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Der Buslenker sowie die Insassen des Busses überstanden den Unfall unverletzt. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle zwischen 14 und 14.30 Uhr nur einspurig befahrbar. Neben mehreren Polizeistreifen standen die Rettung, die Einsatzleitung sowie ein Notarzt im Einsatz. (TT.com)