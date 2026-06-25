Auto auf A12 bei Kematen mit Bus kollidiert: 28-jähriger Lenker verletzt

Kematen – Am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der A12 im Gemeindegebiet von Kematen ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw. Ein 55-jähriger Italiener lenkte den Bus in Fahrtrichtung Westen, als zur selben Zeit ein 28-jähriger Portugiese mit seinem Auto in die gleiche Richtung fuhr. Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw ins Schleudern, prallte zuerst gegen die Mittelleiteinrichtung und wurde anschließend auf den Pannenstreifen geschleudert, wo das Auto schließlich zum Stillstand kam. Der 28-jährige Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in die Klinik Innsbruck eingeliefert.