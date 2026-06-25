„Intime Feier“ und eine mit tausend Gästen: Hochzeitstermin von Swift und Kelce steht

New York – In den USA steht die Promi-Hochzeit des Jahres offenbar kurz bevor. Die New York Times berichtete in ihrer Donnerstagausgabe, Pop-Superstar Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hätten für den 2. und 3. Juli die Arena Madison Square Garden in New York reserviert. Viele US-Medien gehen davon aus, dass die Hochzeit der beiden 36-Jährigen am 3. Juli stattfinden könnte. Verlobt hatten sich die beiden im August des Vorjahres.

Laut New York Times ist an diesem Tag eine private Veranstaltung mit rund tausend Gästen im Madison Square Garden angekündigt. Am Vortag sei eine „intime“ Feier mit rund hundert Eingeladenen geplant.

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Der Sender CNN berichtete, eine Hochzeitsplanungsgesellschaft habe bei den Behörden Genehmigungen für ein großes Event rund um die Arena in Manhattan zwischen dem 2. und 4. Juli beantragt. Laut dem Promi-Magazin „Variety“ rechnet die New Yorker Polizei mit zahlreichen „Swifties“ und Fans von Kelce, die in Zelten rund um das Stadion mit dem Promi-Paar feiern könnten.

Verlobung im vergangenen August

Die Hochzeit würde demnach kurz vor den Feiern zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit von Großbritannien stattfinden. Der Madison Square Garden ist das Stadion des New Yorker Basketballteams Knicks, das erst kürzlich Meister der NBA-Liga geworden war. Daneben finden in der Arena mit rund 20.000 Plätzen Konzerte statt. Taylor Swift war dort mehrere Male aufgetreten.