Ecuador nach 2:1 gegen Deutschland im Sechzehntelfinale

Ecuador hat bei der Fußball-WM mit einem Sieg über Deutschland im abschließenden Spiel der Gruppe E noch den Aufstieg geschafft. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) schossen die Südamerikaner am Donnerstag im Finalstadion in East Rutherford/New Jersey zu einem 2:1 (1:1)-Sieg und als einer der besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale. Deutschland, das bereits als Gruppensieger festgestanden war, war durch Leroy Sane bereits in der zweiten Minute in Führung gegangen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann veränderte im letzten Gruppenspiel erstmals seine Startelf, trotz bereits fixiertem Aufstieg aber nur an zwei Positionen. Die beiden Abwehrspieler Antonio Rüdiger und David Raum ersetzten die verletzten Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown. Er wolle ansonsten die Stammformation weiter einspielen für die K.o.-Phase, hatte Nagelsmann angekündigt. Damit musste auch Deniz Undav, der mit drei Treffern beste deutsche Torschütze im Turnier, wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Bereits nach 1:49 Minuten durfte die eingespielte Truppe jubeln, als Sane souverän abschloss. Glück für die Deutschen, dass in der Entstehung ein hoher Fuß von Aleksandar Pavlovic gegen Pedro Vite von Schiedsrichterin Tori Penso nicht geahndet wurde und sich auch der VAR nicht einschaltete. Die Freude über das schnellste deutsche WM-Tor seit 1934 hielt aber nicht lange. Auch der erste Torschuss von Ecuador landete im Netz, nachdem Felix Nmecha im Mittelfeld den Ball verloren hatte.

Ecuador, für den Aufstieg unter Siegzwang, setzte die DFB-Elf danach unter Druck. Gegen Ende der ersten Halbzeit bekamen die Deutschen das Spiel aber unter Kontrolle. Die Hoffnung auf einen Blitzstart der Deutschen auch in der zweiten Halbzeit machte der VAR zunichte. Penso entschied nach einem Foul an Kai Havertz auf Elfmeter (46.), in der Entstehung wurde beim Check allerdings ein Foulspiel von Sane offenbart.