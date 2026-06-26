"Shrek"-Star Eddie Murphy kehrt in Esel-Film "Donkey" zurück

Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda") wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen "Shrek"-Ableger mit dem Titel "Donkey" für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier "Shrek"-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert ("The Lego Ninjago Movie", "Susi und Strolch").

Murphy hatte in früheren Interviews bereits angedeutet, dass die Esel-Figur einen eigenständigen Film erhalten soll. In der "Shrek"-Serie ist der schnell sprechende Esel der treue Begleiter des grünen Ogers Shrek. Als Sidekick spielte er in allen vier Folgen von 2001 bis 2010 mit. Für die lukrative Stimm-Rolle steckte Murphy an der Seite von Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) und Antonio Banderas (Gestiefelter Kater) eine Millionengage ein.