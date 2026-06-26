Japan und Schweden im Gleichschritt in die K.o.-Phase

Ein 1:1 der bescheideneren Sorte hat Japan und Schweden gereicht, um sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für das Sechzehntelfinale der Fußball-WM zu qualifizieren. Daizen Maeda (56.) und Anthony Elanga (62.) erzielten in Dallas die Treffer in einer chancenarmen Partie. Japan, hinter den Niederlanden Zweiter von Gruppe F, bekommt es bereits am Montag in der K.o.-Runde nun mit Brasilien zu tun, Schweden ist als einer von acht besten Pool-Dritten weiter.

Den 70.137 Zuschauern in Dallas bot sich in der ersten Hälfte alles andere als ein Leckerbissen. Hüben wie drüben regierte noble Zurückhaltung, ein Remis reichte schließlich beiden Teams zum Aufstieg. Der etwas größere Druck lastete auf Schweden, das einen Punkt weniger am Konto hatte. Doch auch die Skandinavier verzichteten auf die große Attacke. Die einzige nennenswerte Chance vor der Pause vergab Ex-LASK-Akteur Keito Nakamura, der an Schweden-Goalie Jacob Zetterström scheiterte. Der war nach dem 1:5 gegen die Niederlande neu für Kristoffer Nordfeldt gekommen.