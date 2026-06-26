Neuer Bericht zum SOS-Kinderdorf: Alte Abgründe belasten erzwungenen Neustart

Jetzt legt die unabhängige Reformkommission rund um Irmgard Griss ihren Bericht zu den Missständen im SOS-Kinderdorf vor. Für die Organisation gibt es bei Aufarbeitung und Neuaufstellung noch viel zu tun. Worum es künftig geht.

Seit im Sommer 2025 die Missbrauchs- und Gewaltfälle bekannt geworden sind, muss sich das SOS-Kinderdorf viel an Missständen und Fehlentwicklungen vorwerfen lassen. Dazwischen sind immer wieder Fälle an verschiedensten Standorten in ganz Österreich – auch in Imst und Osttirol – aufgepoppt. Gleichzeitig ging es in der gesamten Organisation in den letzten Monaten personell drunter und drüber.

Wirbel in der Geschäftsführung

Bereits im Herbst 2025 musste Langzeit-Geschäftsführer Christian Moser gehen. Es gab einen Neustart mit neuem Team. Aber auch das hielt nicht lange. Zuletzt hatte Annemarie Schlack als Mitglied der anfangs dreiköpfigen Geschäftsführung überraschend gekündigt.

Der erst im November 2025 neu aufgestellte Aufsichtsrat hat nun vorübergehend Wolfram Brugger, den langjährigen Standortleiter in Innsbruck, in die Geschäftsführung (im Team mit Carolin Porcham) geholt.

Für viele galt Schlack als wichtiger und pädagogischer Kopf in der notwendigen Neuausrichtung von SOS-Kinderdorf. Sie war zudem eine Schlüsselfigur in der Aufarbeitung der Misshandlungen, auch durch den Gründer Hermann Gmeiner. Dazu hatte sie bereits verschiedenste Prozesse in der Aufarbeitung aufgesetzt – auch die Beauftragung zur externen Reformkommission unter dem Vorsitz von Ex-OGH-Präsidentin Irmgard Griss gehörte dazu.

Welche Risiken bestehen noch?

Gleichzeitig betonte der seit November 2025 neue Aufsichtsratsvorsitzende, Friedrich Santner – selbst in einem steirischen SOS-Kinderdorf aufgewachsen – immer wieder, dass nicht alles schlecht war und das Kinderdorf von früher nicht mehr das von heute sei. Bei Personal und dem Angebot wurde zuletzt gekürzt bzw. gab es Neuausrichtungen im Angebot.

Wo aber steht man mit der Aufarbeitung und welche strukturellen Probleme bestehen noch? Diese Antworten legt die Reformkommission heute Freitag in Wien auf den Tisch. Das Team hat über Monate mit mehr als hundert Betroffenen und SOS-Kinderdorf-Mitarbeitern in ganz Österreich gesprochen und sich durch Hunderte Seiten an Unterlagen gearbeitet.

Leitet den neu aufgestellten Aufsichtsrat: Friedrich Santner wuchs selbst im SOS-Kinderdorf auf. © APA, Hochmuth

Ausgangspunkt für sämtliche Recherchen waren zwei Studien für die SOS-Kinderdorf-Region Süd (Moosburg, Oktober 2021) und das SOS-Kinderdorf West (Imst, Oktober 2022). Gleichzeitig war die Kommission berechtigt, sämtliche Standorte eigenverantwortlich in die Untersuchung einzubeziehen.

Viele Kinderdörfer wurden direkt vor Ort besucht. Erst im Jänner war Irmgard Griss mit ihrem Team für einen Tag im Kinderdorf Imst. Bereits dort betonte sie, dass sie alle Zugänge zu Unterlagen erhalten habe und es sich den Einschätzungen der Kommission zufolge insgesamt um Übergriffe aus der Vergangenheit handle.

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Holprige Neuaufstellung

Während ihrer Arbeit gab die Kommission rund um Griss keine Stellungnahme zu Vorfällen bzw. Vorwürfen aus der jüngeren Vergangenheit ab – etwa als Gewaltvorfälle im Kärntner SOS-Kinderdorf Moosburg aus der Zeit 2003 bis 2020 bekannt wurden oder es zwischenzeitlich eine Suspendierung des Osttiroler Kinderdorfleiters gab.

Man blieb dabei: Ziel der Reformkommission sei es, in Ruhe Missstände und damit zusammenhängende Strukturen zu untersuchen und daraus Empfehlungen für das SOS-Kinderdorf abzuleiten.

Unter ihrem Vorsitz wurde alles untersucht: Irmgrad Griss, Ex-Präsidentin des Obersten Gerichtshofes. © imago

Welche Lehren aus den Recherchen der Reformkommission gezogen werden sollen, erfahren heute Verantwortliche jetzt mit Ende Juni 2026. Insgesamt hat sich die Veröffentlichung des Berichtes verzögert, wohl auch, weil sich der Recherchestand ständig geändert hat.