Geheimnis gelüftet: Skistar erhielt romantischen Heiratsantrag am Berg

Verliebt, verlobt – und bald verheiratet! Jacqueline Wiles geht in der kommenden Saison mit leichtem Zusatzgewicht am Ringfinger an den Start. Die US-Speed-Spezialistin gab ihre Verlobung bekannt.

Langzeitfreund Maxime Boutemy hatte der 33-Jährigen beim Ausflug in die Berge einen romantischen Heiratsantrag gemacht. „Auf lebenslange Abenteuer“, schrieb die Teamkombi-Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Cortina zu einer Foto-Serie auf Instagram.

Für Wiles, die im Weltcup bislang viermal auf dem Podest stand, gab es zahlreiche Gratulationen. Unter anderem von ihren US-Teamkolleginnen Paula Moltzan, Lauren Macuga oder Breezy Johnson. (TT.com)