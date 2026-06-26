Drohne im Einsatz
69-Jähriger in Erl vermisst: Suchaktion verlief erfolgreich
Erl – Einen glücklichen Ausgang nahm eine Suchaktion am Donnerstagabend in Erl. Ein 69-jähriger Mann wurde kurz nach 20 Uhr als vermisst gemeldet. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet.
Die Feuerwehr Erl beteiligte sich mit mehreren Einsatzkräften an der Suche. Zusätzlich kam die Bezirksfeuerwehrdrohne zum Einsatz. Auch die Diensthundeeinheit der Polizei stand im Einsatz.
Um 21.40 Uhr konnte der Österreicher schließlich wohlauf gefunden werden. „Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich“, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde im Feuerwehrhaus Erl seiner Lebensgefährtin übergeben und von dieser nach Hause gebracht. (TT.com)