69-Jähriger in Erl vermisst: Suchaktion verlief erfolgreich

Erl – Einen glücklichen Ausgang nahm eine Suchaktion am Donnerstagabend in Erl. Ein 69-jähriger Mann wurde kurz nach 20 Uhr als vermisst gemeldet. Sofort wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Die Feuerwehr Erl beteiligte sich mit mehreren Einsatzkräften an der Suche. Zusätzlich kam die Bezirksfeuerwehrdrohne zum Einsatz. Auch die Diensthundeeinheit der Polizei stand im Einsatz.