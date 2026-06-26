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Kommentar
Widerstand eint, Fernpasspaket spaltet
Kommentarvon Peter Nindler
Ob am Brenner oder am Fernpass: Die Menschen wollen die Verkehrsbelastung nicht mehr hin-nehmen. Im Außerfern geht es auch um Identität, um die staufreie Anbindung an „Zentral-Tirol“.
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