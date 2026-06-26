Polizei war zur Stelle: Einbrecher nach Flucht aus Fenster in Kundl festgenommen

Der Mann gelangte über eine aufgebrochene Terrassentür in das Wohnhaus. Er wurde vermutlich von einer Zeugin gestört und ergriff die Flucht. Die Polizei konnte den 49-Jährigen rasch festnehmen.

Kundl – Am Donnerstagnachmittag wurde ein Einbruch in ein Wohnhaus in Kundl beobachtet. Daraufhin eilten kurz nach 14 Uhr mehrere Polizeistreifen zum Tatort. Der Täter befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht.

Laut bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Unbekannten mittels Brecheisens die Terrassentüre aufzubrechen und in das Wohnhaus einzudringen. „Vermutlich wurde er durch das Eintreffen einer Zeugin gestört, woraufhin er über ein Fenster auf der Nordseite des Hauses flüchtete“, berichtete die Polizei.

49-Jähriger festgenommen

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige gegen 14.40 Uhr angehalten und festgenommen werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 49-jährigen Ungarn. Er soll auch für einen Einbruchsdiebstahl in Auffach verantwortlich sein. Entsprechendes Diebesgut konnte sichergestellt werden, so die Polizei.