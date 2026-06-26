Genehmigung läuft aus
Zoff um die „Poleposition“: Mieter wollen nicht für Fastfood weichen
Ob sich Mieter und Vermieter gütlich trennen können? Eine außergerichtliche Einigung wird in der Causa „Poleposition“ angestrebt.
© Parth
Die Nachricht, dass die „Poleposition“ auf der Ötztaler Höhe einem Fastfood-Restaurant weichen soll, schlug ein. Allerdings nicht bei allen auf dieselbe Weise positiv. Denn die aktuellen Mieter, die Phijasko-Gastronomie sowie die Wagenwelt GmbH, wollen den Standort nicht verlassen. Eine Einigung „wird angestrebt“.
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