Zoff um die „Poleposition“: Mieter wollen nicht für Fastfood weichen

Die Nachricht, dass die „Poleposition“ auf der Ötztaler Höhe einem Fastfood-Restaurant weichen soll, schlug ein. Allerdings nicht bei allen auf dieselbe Weise positiv. Denn die aktuellen Mieter, die Phijasko-Gastronomie sowie die Wagenwelt GmbH, wollen den Standort nicht verlassen. Eine Einigung „wird angestrebt“.