Auf der A13 gestoppt

Deutscher Klein-Lkw in Tirol sichergestellt: Angestellter fuhr unerlaubt ins Ausland

Ein 36-Jähriger war unerlaubt mit einem Firmen-Lkw nach Tirol gefahren. Auf der Brennerautobahn wurde er von der Polizei gestoppt.

Ein 36-jähriger Mitarbeiter einer deutschen Logistikfirma unternahm mit einem Firmenfahrzeug eine unerlaubte Auslandsfahrt. Am Donnerstag wurde der Mann von der Autobahnpolizei in Tirol gestoppt. Der italienische Staatsbürger hätte den Klein-Lkw nach einer Auslieferung wieder bei seinem Arbeitgeber abstellen sollen, was er jedoch auch nach mehreren dienstfreien Tagen nicht tat.

Da private Fahrten – insbesondere ins Ausland – ausdrücklich untersagt sind und die Firma den Mann nicht erreichen konnte, wurde das Fahrzeug mittels Ortungssystem in Tirol lokalisiert. Die deutschen Behörden informierten daraufhin die Tiroler Polizei, welche eine Fahndung einleitete.

Gegen 16.50 Uhr stoppte eine Streife der Autobahnpolizei den Lkw auf der Brennerautobahn (A13) in Fahrtrichtung Süden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und mit einer Radklammer versehen. Der Sachverhalt wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck weitergeleitet. (TT.com)

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