Teuerung heuer über 3 Prozent, Budgetloch ist noch zu groß

Österreichs Wirtschaft wird heuer trotz Iran-Krieg um fast 1 Prozent wachsen. Die steigenden Staatsschulden belasten die Staatskasse massiv.

Die Ökonomen des Wifo prophezeien für heuer weiterhin ein reales Wirtschaftswachstum in Österreich von 0,8 Prozent, jene des IHS haben die Prognose von plus 0,6 auf 0,9 Prozent etwas angehoben. „Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen“, kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist Österreichs Wirtschaft „noch einmal davongekommen“.

Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die zuvor explodierten Öl- und Spritpreise wieder spürbar sinken lassen. Die Unsicherheit sei aber weiter hoch, so Felbermayr. Auf die Teuerung schlägt der Iran-Krieg jedenfalls deutlich durch: Die heimische Inflation soll heuer bei 3 Prozent (Wifo) bzw. 3,2 Prozent (IHS) zu liegen kommen. Die Realeinkommen in Österreich schrumpfen heuer aufgrund der hohen Inflation, was auf die Konsumlaune drücke.

Schwung für die Konjunktur

Mit dem Rückgang der Energiepreise werde die Konjunktur ab der zweiten Jahreshälfte wieder an Schwung gewinnen. Das IHS erhöhte die Wachstumsprognose für 2027 um 0,2 Prozentpunkte auf 1 Prozent, das Wifo erwartet plus 1,1 statt 1,3 Prozent. Nächstes Jahr sollte die Inflation auf Werte von 2,3 bis 2,4 Prozent zurückgehen. Im laufenden Jahr erwarten Wifo und IHS noch einen Anstieg der Arbeitslosenrate von 7,4 auf 7,5 Prozent. Im Jahr 2027 soll die Arbeitslosenquote dann auf 7,3 Prozent sinken.

Trotz eines strikten Sparkurses wird das Budgetdefizit laut den Ökonomen in den Jahren 2026 und 2027 nur geringfügig kleiner. Für heuer prognostizieren Wifo und IHS ein gesamtstaatliches Defizit von 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), für das kommende Jahr 3,7 Prozent. Damit bleibe Österreich deutlich über den von der EU erlaubten 3 Prozent.

Das Doppelbudget 2027/28 sei „noch kein sanierter Haushalt“, so Felbermayr. Durch das hohe Defizit sei eine Absenkung der Schuldenquote nicht möglich und der Staatsschulden-Zinsendienst werde „immer höhere Anteile des Budgets auffressen“. Die Schuldenquote stieg im vergangenen Jahr auf 81,3 Prozent und soll 2026 bei 83,1 Prozent liegen, 2027 dann bei 84,3 Prozent.

Sparkurs mit neuen Steuern

Für IHS-Direktor Bonin ist die im Doppelbudget fixierte Senkung der Lohnnebenkosten „eine teure und nicht zielgenaue Maßnahme“. Ebenfalls kritisch sieht er, dass zwei Drittel der Budgetkonsolidierung durch Steuern und Abgaben erreicht werden.