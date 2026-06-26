Senat schlug Weihs als neuen Rektor der Uni Innsbruck vor

Innsbruck – Der Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck, der Physiker Gregor Weihs, steht offenbar unmittelbar vor der Wahl zum neuen Rektor der Universität. Der Senat der Uni beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag, Weihs dem Universitätsrat als Nachfolger von Noch-Rektorin Veronika Sexl vorzuschlagen, hieß es in einer Aussendung. Der Universitätsrat kann nun innerhalb von vier Wochen Weihs zum Rektor wählen oder eine Neuausschreibung veranlassen.

Die Funktionsperiode des neuen Rektorats beginnt am 1. März 2027 und dauert vier Jahre. Ursprünglich war – wie im Universitätsgesetz grundsätzlich vorgesehen – von einem Dreiervorschlag die Rede gewesen. Der nunmehrige Einervorschlag des Senats – nach Hearings vergangene Woche – stütze sich allerdings ebenfalls auf die Vorgaben des Universitätsgesetzes und berücksichtige die in der Ausschreibung enthaltenen Anforderungen, wurde betont.

Der Senat habe sich auf Weihs als potenziellen Kandidaten für das Amt des neuen Rektors geeinigt. Das Gremium besteht aus 26 Mitgliedern und setzt sich aus gewählten Vertretern aller Gruppen von Universitätsangehörigen zusammen: Universitätsprofessoren, Angehörige des Mittelbaus und des allgemeinen Personals sowie Studierende.

Die Uni-Findungskommission hatte in ihrer Sitzung Ende Mai einstimmig beschlossen, dem Senat drei Persönlichkeiten für den Rektorsposten vorzuschlagen: Erstgereihter des Dreiervorschlags war bereits Weihs.

Sexl überraschend nicht wiederbestellt worden