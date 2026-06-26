Uraufführung beim Steudltenn
Ein Doppelgänger für die Ehefrau: Stück über KI, Liebe und das Menschsein
Geschwitzt haben nicht nur so manche Steudltenn-BesucherInnen angesichts der heißen Temperaturen im umfunktionierten Stadl, sondern auch die SchauspielerInnen (Susanna Bihari, Melanie Herbe, Nikolaus Firmkranz und Manuel Witting; v.l.n.r.) auf der Bühne.
© Sabine Hauswirth
Mit „Der Tausch oder das letzte Angebot“ bringt Hakon Hirzenberger im Steudltenn eine temporeiche Komödie über Liebe, Identität und künstliche Intelligenz auf die Bühne. Das Publikum war begeistert.
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