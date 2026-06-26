Uraufführung beim Steudltenn

Ein Doppelgänger für die Ehefrau: Stück über KI, Liebe und das Menschsein

Geschwitzt haben nicht nur so manche Steudltenn-BesucherInnen angesichts der heißen Temperaturen im umfunktionierten Stadl, sondern auch die SchauspielerInnen (Susanna Bihari, Melanie Herbe, Nikolaus Firmkranz und Manuel Witting; v.l.n.r.) auf der Bühne.
© Sabine Hauswirth
Julia Brader

Von Julia Brader

Mit „Der Tausch oder das letzte Angebot“ bringt Hakon Hirzenberger im Steudltenn eine temporeiche Komödie über Liebe, Identität und künstliche Intelligenz auf die Bühne. Das Publikum war begeistert.

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