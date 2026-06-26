Ein Doppelgänger für die Ehefrau: Stück über KI, Liebe und das Menschsein

Geschwitzt haben nicht nur so manche Steudltenn-BesucherInnen angesichts der heißen Temperaturen im umfunktionierten Stadl, sondern auch die SchauspielerInnen (Susanna Bihari, Melanie Herbe, Nikolaus Firmkranz und Manuel Witting; v.l.n.r.) auf der Bühne.

© Sabine Hauswirth