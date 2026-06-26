Totes Schaf in Außervillgraten: Wolf nach Riss erlegt

Die Tiroler Landesregierung hat am 22. Mai eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Lienz erlassen. Am Freitag wurde das Tier von der Jägerschaft entnommen, heißt es in einer Aussendung.

Auslöser für die Maßnahme war ein Rissereignis im Gemeindegebiet von Außervillgraten – in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden. Ein totes Schaf wurde gefunden, ein Wolf konnte damals als Verursacher nachgewiesen werden.

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Weitere Informationen gibt es HIER. (TT.com)