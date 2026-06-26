Dreijähriger trieb reglos im Kinderbecken: Badegäste wurden zu Lebensrettern

Ein dreijähriger Bub hat Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall im St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wiederbelebt werden müssen. Der Kleine war mit anderen Kindern im Bereich der Kinderrutsche. Plötzlich trieb er mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Zwei Badegäste zogen ihn heraus und begannen mit der Reanimation. Diese wurde von zwei Notärzten fortgesetzt, bis der Bub stabil war. Dann wurde er in die Kinderklinik geflogen.