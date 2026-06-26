Waren Waffen sicher verwahrt?
Bayerische Polizei nahm Tiroler Schützen Gewehre ab: Jetzt spricht der Landeskommandant
Landesschützenkommandant Thomas Saurer nimmt den Vorfall zum Anlass, die Sensibilisierung für Sicherheits- und Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem Waffentransport weiter zu verstärken.
© Thomas Böhm
Bei einer Verkehrskontrolle bei Bad Reichenhall am Mittwochabend wurden Tiroler Schützen dreier Kompanien 34 Langwaffen abgenommen. Nun meldet sich der Landesschützenkommandant Thomas Saurer zu Wort.
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