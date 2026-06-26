Waren Waffen sicher verwahrt?

Bayerische Polizei nahm Tiroler Schützen Gewehre ab: Jetzt spricht der Landeskommandant

Landesschützenkommandant Thomas Saurer nimmt den Vorfall zum Anlass, die Sensibilisierung für Sicherheits- und Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem Waffentransport weiter zu verstärken.
© Thomas Böhm
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Bei einer Verkehrskontrolle bei Bad Reichenhall am Mittwochabend wurden Tiroler Schützen dreier Kompanien 34 Langwaffen abgenommen. Nun meldet sich der Landesschützenkommandant Thomas Saurer zu Wort.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059

Kommentare

10