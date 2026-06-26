Peintner übernimmt Präsidentschaft bei Rotary Club Imst/Landeck

Imst, Landeck – Im Hotel Hirschen fand am 25. Juni die jährliche Ämterübergabe des Rotary Clubs Imst/Landeck statt. Elmar Peintner ist für ein Jahr der neue Präsident. Er übernimmt das Amt von Hans-Georg Kreuzer und will soziale Projekte noch stärker als bereits bisher fokussieren.

Hans-Georg Kreuzer hat sich um den Rotary Club Imst/Landeck sehr verdient gemacht. Er leitete den Club bereits fünfmal und bekleidete auch zahlreiche andere Funktionen. Für sein langjähriges Engagement wurde er im Rahmen der Amtsübergabe geehrt.

Der Rotary Club Imst/Landeck gehört zu einer weltweiten Vereinigung: Rotary ist Teil einer gemeinnützigen Organisation von Service-Clubs. Das Hauptziel ist humanitäre Hilfe, Völkerverständigung und der Einsatz für den Frieden. Weltweit engagieren sich über 1,4 Millionen Mitglieder ehrenamtlich. Sie bekämpfen Krankheiten wie Polio und setzen sich für den Umweltschutz ein.

Coole Performance: Elmar Peintner trägt die Rotary Hymne, komponiert von Franz Lehár, vor. © Mia Peintner

Präsident Elmar Peintner hatte bei der Ämterübergabe eine Überraschung parat. Der akademische Grafiker und Maler intonierte die Rotary Hymne live mit seinem Saxophon. Peintner entdeckte dieses Werk von Franz Lehár. Der Operettenkomponist war ein Mitglied des Rotary Club Wien. Die Hymne wurde 1931 in Wien uraufgeführt. Dies geschah anlässlich eines Rotary Weltkongresses.