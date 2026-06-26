Leserbriefe an die TT
Meinungen, Kritik und eigene Erfahrungen: Das sagen TT-LeserInnen zu den Wehrdienst-Plänen
Die Verhandlungen über eine Wehrdienstreform in Österreich ziehen sich in die Länge. Die Expertenkommission hat das Modell „8+2“ vorgeschlagen. Darin sind acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen vorgeschlagen.
© GEORG HOCHMUTH
Verlängerter Wehrdienst, mehr Qualität der Ausbildung und Ausdehnung des Zivildienstes: Das sagen TT-LeserInnen zur geplanten Heeresreform in Österreich. Einige von ihnen sprechen auch von ihren eigenen Erfahrungen.
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