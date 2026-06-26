150 Jahre Freiwillige Feuerwehr: Tarrenz feiert mit Großfest und Fahrzeugweihe

Die Freiwillige Feuerwehr Tarrenz begeht ihr 150-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Jubiläumsfest. Von 26. bis 28. Juni 2026 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Dieses beinhaltet spannende Bewerbe, einen Sicherheitstag und die feierliche Segnung eines neuen Tanklöschfahrzeugs. Unterhaltung für alle Altersgruppen ist garantiert.

Tarrenz – Das Fest steht drei Tage lang ganz im Zeichen der Feuerwehr. Ein vielfältiges Programm ist geplant. Es umfasst einen Bezirksnassbewerb, Festbetrieb und Musik.

Festauftakt am Freitag: Am Freitag, dem 26. Juni 2026, beginnt das Jubiläumsfest um 16.30 Uhr. Der 52. Bezirks-Nassbewerbleistungsbewerb startet. Zahlreiche Bewerbsgruppen zeigen dabei ihr Können im Löschangriff. Gleichzeitig öffnet das Festzelt. Dort sorgt die Band Brennholz ab etwa 20.30 Uhr für Unterhaltung. Das Barzelt öffnet ab circa 21 Uhr. Dort legt DJ Raffl Musik auf.

Bewerb, Sicherheit und Unterhaltung am Samstag: Der Samstag, 27. Juni 2026, bietet weitere Programmpunkte. Der Bezirks-Nassleistungsbewerb wird ab voraussichtlich 8 Uhr fortgesetzt. Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet den Wettbewerb. Ein Sicherheitstag ist geplant. Zusätzlich gibt es ein Kinderprogramm und Vorführungen befreundeter Einsatzorganisationen. Am Abend spielt die Gruppe Sonnwend im Festzelt. Das Barzelt öffnet ab 21 Uhr erneut mit DJ Raffl.

Fahrzeugweihe und Frühschoppen am Sonntag: Der Sonntag, 28. Juni 2026, bildet den Höhepunkt des Jubiläumsfestes. Um 10 Uhr findet eine Feldmesse statt. Anschließend wird das neue Tanklöschfahrzeug TLFA 3000/100 gesegnet. Danach lädt die Feuerwehr zum gemütlichen Frühschoppen ein. Die Musikkapelle Tarrenz sorgt für musikalische Unterhaltung. Damit klingt das dreitägige Fest aus.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tarrenz Was: Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen

Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen Wann: 26. bis 28. Juni 2026

26. bis 28. Juni 2026 Wo: Tarrenz

Tarrenz Highlights: 52. Bezirks-Nassbewerb, Sicherheitstag, Kinderprogramm, Fahrzeugweihe TLFA 3000/100, Live-Musik