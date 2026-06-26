Lade-Freie-Sonntage: TIWAG bringt E-Mobilität in Fahrt

TIWAG startet eine besondere Sommeraktion für E-Mobilität. An jedem Sonntag im Juli profitieren MobilitätskundInnen von kostenlosem Laden an allen öffentlichen TIWAG-Ladesäulen – nachhaltig erzeugt und direkt genutzt.

Mit den kostenlosen Lade-Frei-Tagen im Juli 2026 baut TIWAG ihr Engagement für nachhaltige Mobilität konsequent aus. Nach der erfolgreichen Pilotaktion im August 2025 können TIWAG-MobilitätskundInnen auch heuer wieder an allen Sonntagen im Juli – am 5., 12., 19. und 26. Juli – ganztägig kostenlos Strom an sämtlichen öffentlich zugänglichen Ladesäulen der TIWAG-Gruppe laden. Die Nutzung erfolgt dabei wie gewohnt, der Preis wird automatisch auf null Euro gesetzt. Sonniger könnte E-Mobilität kaum sein.

„Mit dieser Aktion machen wir E-Mobilität nicht nur einfacher zugänglich, sondern laden gleichzeitig dazu ein, unser Angebot kennenzulernen und gemeinsam einen Schritt in Richtung klimafreundliche Zukunft zu gehen“, freut sich TIWAG-Vorstandsdirektor Michael Kraxner über die Fortführung der erfolgreichen Aktion aus dem Vorjahr.

Null zahlen – Voll laden

Unter dem Motto „Null zahlen – Voll laden“ zeigt TIWAG, wie einfach und alltagstauglich klimafreundliche Mobilität sein kann. Für bestehende KundInnen bedeutet die Aktion nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch zusätzliche Motivation, Elektromobilität verstärkt zu nutzen. Gleichzeitig bietet sie neuen NutzerInnen eine attraktive Gelegenheit, die TIWAG-Mobilitätsangebote kennenzulernen. So stärkt das Unternehmen seine Rolle als verlässliche und innovative Partnerin für E-Mobilität in Tirol.