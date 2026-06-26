„Es ärgert mich“
Notaufnahme an Tirol Kliniken wegen Hitze am Anschlag: Ärzte richten ernsten Appell an Sportler
Die MZA-Notaufnahme der Tirol Kliniken in Innsbruck ist seit Tagen mehr als ausgelastet. Unter den Patienten finden sich auch viele Sportler und Sportlerinnen, die die Hitzebelastungen nicht ernst genug genommen haben. Regelmäßiges Trinken ist wichtig, aber auch die Verlegung der sportlichen Aktivitäten in die frühen Morgenstunden.
© Schwamberger/Tirol Kliniken, i-Stock
Eindringlich appellieren die Tirol Kliniken auch über Instagram, von exzessivem Sport bei der derzeitigen Hitzesituation abzusehen. An der MZA-Notaufnahme landen laut Leitendem Oberarzt Frank Hartig seit Tagen „viele, viele Patienten“.
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