Notaufnahme an Tirol Kliniken wegen Hitze am Anschlag: Ärzte richten ernsten Appell an Sportler

Die MZA-Notaufnahme der Tirol Kliniken in Innsbruck ist seit Tagen mehr als ausgelastet. Unter den Patienten finden sich auch viele Sportler und Sportlerinnen, die die Hitzebelastungen nicht ernst genug genommen haben. Regelmäßiges Trinken ist wichtig, aber auch die Verlegung der sportlichen Aktivitäten in die frühen Morgenstunden.

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