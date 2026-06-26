Mordalarm in Wien-Mariahilf: Tote Frau in Wohnung entdeckt

In einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist Donnerstagabend die Leiche einer 70-jährigen Frau entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Pensionistin gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) ermittelt. Die Tote wies offensichtliche Verletzungen auf. Die Ermittlungen werden „mit Hochdruck in alle Richtungen geführt“, hieß es vonseiten der Polizei.