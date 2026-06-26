Ermittlungen laufen
Mordalarm in Wien-Mariahilf: Tote Frau in Wohnung entdeckt
In einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist Donnerstagabend die Leiche einer 70-jährigen Frau entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Pensionistin gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) ermittelt. Die Tote wies offensichtliche Verletzungen auf. Die Ermittlungen werden „mit Hochdruck in alle Richtungen geführt“, hieß es vonseiten der Polizei.
Freunde der Frau alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie die 70-Jährige leblos in ihrer Wohnung entdeckt hatten. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hielt sich „aus ermittlungstaktischen Gründen“ sehr bedeckt und gab keine weitere Auskunft. (APA)