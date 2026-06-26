Fake-Anlageplattform: 94-Jähriger in Innsbruck um mehr als 10.000 Euro betrogen

Innsbruck – Wegen des Verdachts auf Internet-Betrug erstattete ein 94-jähriger Deutscher am Freitag in Innsbruck Anzeige. Der Mann wurde über eine Internetwerbung auf eine vermeintliche Anlagenplattform aufmerksam, die hohe Gewinne versprach, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

Er folgte den Anweisungen eines angeblichen Kundenberaters und überwies bereits am 20. Mai einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, also mehr als 10.000 Euro, auf ein ausländisches Bankkonto.