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Jesolo, Rimini oder Venedig
La Dolce Vita, wie es früher war: Die schönsten Urlaubs-Erinnerungen unserer Leser
Der ersten Sommer im Süden an Strand und Meer bleibt unvergesslich – besonders, wenn es so schöne Bilder gibt.
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