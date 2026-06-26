Medientalk zum Jubiläum
Kufsteiner Radmarathon feiert 10. Geburtstag: Mit eigenem Bier, Handbike und „female cycling force“
Lina Schneeweiß und Georg Hörhager (beide TVB Kufsteinerland), Leonie Schultes (femal cycling force), Lisa Luginger-Bichler (Bierol), Frank Rietzler (Veranstalter), Tjebbe Kaindl (Profi-Triathlet aus Bad Häring) beim Mediengespräch.
© Theresa Aigner
Noch sind es zwei Monate bis beim Kufsteiner Radmarathon wieder in die Pedale getreten wird. Anlässlich der 10. Ausgabe gab es am Donnerstag über den Dächern von Kufstein spannende Einblicke und spannende Gäste – etwa die Female Cycling Force aus München.
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