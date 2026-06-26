Medientalk zum Jubiläum

Kufsteiner Radmarathon feiert 10. Geburtstag: Mit eigenem Bier, Handbike und „female cycling force“

Lina Schneeweiß und Georg Hörhager (beide TVB Kufsteinerland), Leonie Schultes (femal cycling force), Lisa Luginger-Bichler (Bierol), Frank Rietzler (Veranstalter), Tjebbe Kaindl (Profi-Triathlet aus Bad Häring) beim Mediengespräch.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Noch sind es zwei Monate bis beim Kufsteiner Radmarathon wieder in die Pedale getreten wird. Anlässlich der 10. Ausgabe gab es am Donnerstag über den Dächern von Kufstein spannende Einblicke und spannende Gäste – etwa die Female Cycling Force aus München.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

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Michael Mader

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+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

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