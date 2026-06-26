20 Mio. Euro investiert

„Alles aus Holz, wir sind stolz“: Innovativer Volksschul-Neubau in Wattens eröffnet

Die Begeisterung für ihre neue Schule, die sie bereits Mitte April bezogen haben, war den SchülerInnen bei der Eröffnungsfeier jederzeit anzumerken.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

In Betrieb ist sie schon seit Mitte April, am Freitag wurde die neue Volksschule am Kirchplatz in Wattens nun „endlich“ hochoffiziell eröffnet. Der Neubau, in dem fast 20 Mio. Euro stecken, besteht größtenteils aus Holz – und bietet viele weitere Besonderheiten. Erfrischend unkonventionell war auch die Eröffnungsfeier.

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