Unfall in Längenfeld: Tochter fuhr mit Auto über Fuß des Vaters

Längenfeld – Ein unglückliches Missgeschick hat am Freitagmittag im Ötztal einen Hubschraubereinsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, war gegen 13.15 Uhr eine 23-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Längenfeld (Ortsteil Oberlängenfeld) talauswärts unterwegs. Unmittelbar vor ihr ging ihr 51-jähriger Vater zu Fuß in dieselbe Richtung am Straßenrand entlang.

Zur selben Zeit kamen den beiden drei bislang unbekannte Motorradfahrer entgegen. Da diese kurz zuvor über eine Seitenstraße einer roten Ampel ausgewichen sein sollen, wollte der 51-Jährige die Biker stoppen und zur Rede stellen. Während die 23-jährige Tochter im selben Moment mit Schrittgeschwindigkeit an ihrem Vater vorbeifahren wollte, machte dieser völlig überraschend einen großen Schritt zur Seite.