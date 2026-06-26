Unfall in den Tuxer Alpen: Paragleiter (34) musste Rettungsschirm auslösen

Ein 34-jähriger Paragleiter ist am Freitagmittag im Bereich der Wanglspitze in den Tuxer Alpen verunglückt. Der slowakische Pilot war zu einem weiten Streckenflug gestartet, als er auf dem Rückweg in Schwierigkeiten geriet und einen Rettungsschirm auslösen musste. Er landete im alpinen Gelände und wurde verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Tux – Ein Gleitschirmflug über den Tuxer Alpen hat am Freitagmittag mit einem Rettungseinsatz im steilen Gelände geendet. Ein 34-jähriger Slowake war am Morgen gegen 8 Uhr vom Startplatz Melchboden im Zillertal zu einem weiten Streckenflug aufgebrochen. Nachdem er den Wendepunkt im Bereich Obernberg am Brenner passiert hatte, befand sich der Pilot auf dem Rückflug, als er gegen 12 Uhr im Bereich der Wanglspitze aus bis dato Ursache in erhebliche Schwierigkeiten geriet.

In seiner Notlage löste der 34-Jährige einen seiner zwei mitgeführten Rettungsschirme aus. Laut Angaben eines Augenzeugen öffnete sich dieser auch vollständig. Dennoch konnte der Pilot den Absturz nicht verhindern: Er landete im Bereich der Bergstation der Wanglspitzbahn im alpinen Gelände.