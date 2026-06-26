Circo PaniKo legt in Hall noch eine Zusatzvorstellung ein
Wegen großer Nachfrage gibt es im Hofratsgarten der Burg Hasegg am Sonntag noch eine letzte Zusatzvorstellung des „Gran Cabaret PaniKo“.
Die Manege im Hofratsgarten der Burg Hasegg bleibt noch einmal geöffnet: Wegen der großen Nachfrage legt die Crew von Circo PaniKo am Sonntag, 28. Juni, eine Zusatzvorstellung ein. Um 21 Uhr ist dort zum allerletzten Mal das „Gran Cabaret PaniKo“ zu sehen.
Das Gastspiel läuft bereits seit 12. Juni in Hall und hat in den vergangenen Wochen Zirkuskunst, Körperakrobatik, Musik und Fantasie in den Hofratsgarten gebracht. Zum Finale wird es noch einmal laut: Bereits um 20 Uhr läutet das Street Noise Orchestra das große „Gran Finale PaniKo“ ein.
Mit der Zusatzvorstellung endet das diesjährige Circo-PaniKo-Gastspiel in Hall. Veranstaltet wird es vom Kulturlabor Stromboli.
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