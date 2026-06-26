Vorwärts- statt Rückwärtsgang: 19-Jährige prallte in Fügen gegen Hauswand

Beim Ausparken im Bereich des Zillerwegs in Fügen unterlief einer jungen Pkw-Lenkerin am Freitagnachmittag ein Fehler. Sie verwechselte die Gänge und stieß frontal gegen eine Mauer. Die 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Fügen – Zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung kam es am Freitagnachmittag in. Eine 19-jährige Österreicherin wollte ihren Pkw im Bereich des Zillerwegs ausparken.

Dabei verwechselte die Frau nach Angaben der Polizei den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin nach vorne in Bewegung und prallte frontal gegen eine Hauswand.

Airbags ausgelöst

Durch den Aufprall wurden die Airbags ausgelöst. Die Lenkerin erlitt dadurch leichte Verbrennungen im Gesichtsbereich sowie an den Armen. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst betreut.