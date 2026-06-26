Ersatz bereitgestellt
Nach Brand in Flüchtlingsheim Kleinvolderberg: Unterkunft wird geschlossen
Die Feuerwehr Wattens vor Ort bei der Flüchtlingsunterkunft Kleinvolderberg. Dort war in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, die Tiroler Tageszeitung hatte berichtet.
© Feuerwehr Wattens
Nach dem Brand im Flüchtlingsheim Kleinvolderberg in der Nacht auf Mittwoch haben die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) entschieden, die Unterkunft sofort und nicht erst in einem halben Jahr aufzulassen. Nun werden mit der Eigentümerin Gespräche über ein vorzeitiges Ende des Mietvertrags geführt.
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