Ersatz bereitgestellt

Nach Brand in Flüchtlingsheim Kleinvolderberg: Unterkunft wird geschlossen

Die Feuerwehr Wattens vor Ort bei der Flüchtlingsunterkunft Kleinvolderberg. Dort war in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, die Tiroler Tageszeitung hatte berichtet.
© Feuerwehr Wattens
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Nach dem Brand im Flüchtlingsheim Kleinvolderberg in der Nacht auf Mittwoch haben die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) entschieden, die Unterkunft sofort und nicht erst in einem halben Jahr aufzulassen. Nun werden mit der Eigentümerin Gespräche über ein vorzeitiges Ende des Mietvertrags geführt.

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