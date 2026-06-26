Drei Autos in Karambolage verwickelt: Fünf Verletzte bei Unfall in Kufstein

Kufstein – Am Freitagnachmittag kam es auf der Tiroler Straße (B171) in Kufstein zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt wurden dabei fünf Personen verletzt.

Ein 45-jähriger, in Tirol wohnhafter Deutscher, war gegen 14.15 Uhr mit seiner Familie auf der B171 in Richtung des Ortsteils Zell unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 40-jährige Ehefrau sowie die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Aufgrund des dichten Verkehrs musste der Familienvater seinen Wagen im Ortsgebiet von Kufstein anhalten.

Hinter der Familie stoppte ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis München, der ebenfalls drei weitere Insassen an Bord hatte, rechtzeitig ab.

Kettenreaktion nach Auffahrunfall

Das Bremsmanöver der beiden vorderen Fahrzeuge übersah jedoch eine nachfolgende Autofahrerin. Eine 35-jährige Österreicherin konnte ihren Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte in das Heck des Münchner Wagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser wiederum auf das Auto der Familie geschoben.

Insgesamt waren neun Personen in die Karambolage verwickelt. Fünf von ihnen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurden die Verletzten zur weiteren Abklärung und Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein transportiert.

Erheblicher Sachschaden und Ermittlungen