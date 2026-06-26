Bei Landung zu hart aufgeprallt: Flugschülerin bei Paragleitunfall in der Wildschönau verletzt
Wildschönau – Ein Schulungsflug in Niederau endete am Freitagvormittag für eine 38-jährige Gleitschirmpilotin im Spital. Die Frau verunglückte bei der Landung und zog sich Verletzungen am Oberschenkel zu.
Die Chinesin startete gegen 10.45 Uhr am Paragleit-Startplatz auf dem Markbachjoch. Während des Fluges stand die Pilotin in ständigem Kontakt mit ihrem Fluglehrer. Der 32-jährige Deutsche leitete die Frau per Funk an, um sie sicher durch das Flugmanöver und die anstehende Landung zu führen.
Gegen 11 Uhr wollte die Frau schließlich am Landeplatz im Ortsteil Grafenweg landen. Dabei schlug sie allerdings zu hart auf dem Grasboden auf. Bei dem Aufprall zog sich die 38-Jährige eine Verletzung im Bereich des Oberschenkels zu, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die verletzte Pilotin in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)