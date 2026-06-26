Bei Landung zu hart aufgeprallt: Flugschülerin bei Paragleitunfall in der Wildschönau verletzt

Wildschönau – Ein Schulungsflug in Niederau endete am Freitagvormittag für eine 38-jährige Gleitschirmpilotin im Spital. Die Frau verunglückte bei der Landung und zog sich Verletzungen am Oberschenkel zu.

Die Chinesin startete gegen 10.45 Uhr am Paragleit-Startplatz auf dem Markbachjoch. Während des Fluges stand die Pilotin in ständigem Kontakt mit ihrem Fluglehrer. Der 32-jährige Deutsche leitete die Frau per Funk an, um sie sicher durch das Flugmanöver und die anstehende Landung zu führen.