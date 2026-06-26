41,3 Grad: Allzeit-Hitzerekord in Deutschland gebrochen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag nach vorläufigen Angaben mit 41,3 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Deutschland gemessen wurde. Ermittelt wurde der vorläufige Höchstwert demnach um 17 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland.

Einen Hitzerekord gab es auch in Bayern. Mit 40,8 Grad wurde in der unterfränkischen Stadt Kitzingen die höchste Temperatur registriert, die bisher in dem an Österreich grenzenden süddeutschen Bundesland gemessen wurde.