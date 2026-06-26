Senegal schießt sich mit 5:0 gegen Irak in die K.o.-Phase

Der Senegal hat sich am Freitag bei der Fußball-WM in der Gruppe I mit einem 5:0 (1:0) gegen den Irak in Toronto den dritten Rang gesichert. Einige Stunden später erfuhren die Westafrikaner, dass die Ausbeute von drei Punkten und einem Torverhältnis von +2 für den Einzug ins Sechzehntelfinale als einer der acht besten Drittplatzierten reicht. Der als Außenseiter angetretene Irak muss als Pool-Letzter wie auch schon bei seiner WM-Premiere 1986 punktlos die Heimreise antreten.

Die Partie begann für den Senegal mit einem frühen Treffer und einem Ausschluss auf der Gegenseite ideal. Habib Diarra fälschte den Ball bereits in der vierten Minute nach einem Eckball ins Tor ab. Wenig später sah Rebin Sulaka wegen einer Notbremse an Sadio Mane nach VAR-Intervention die Rote Karte. Trotz Überzahl lief es für den Viertelfinalisten von 2002 bis zur Pause ziemlich holprig weiter, Torgefahr entstand gegen die wacker verteidigenden Iraker nur selten.