Frankreich nach 4:1 gegen Norwegens B-Elf auf Platz eins

Frankreich ist bei der Fußball-WM mit dem Punktemaximum ins Sechzehntelfinale vorgestoßen. "Les Bleus" holten Platz eins in Gruppe I dank eines 4:1 (3:1) im Duell mit Norwegen. Bei den Skandinaviern, die ebenfalls bereits als Aufsteiger festgestanden waren, saßen die Stars um Erling Haaland nur auf der Bank. Ousmane Dembele (7., 20., 32.) erzielte in Boston drei Tore für Frankreich. Der zweifache Weltmeister trifft am Dienstag in New Jersey auf einen Gruppendritten.

Die Norweger konnten durch Thelo Aasgaard (21.) auf 1:2 verkürzen, Jörgen Strand Larsen scheiterte in der zweiten Halbzeit vom Elfmeterpunkt an Frankreichs Mike Maignan (50.). Den Endstand besorgte Desire Doue in der Nachspielzeit (94.). Für die Norweger geht es im Sechzehntelfinale ebenfalls am Dienstag in Dallas gegen die Elfenbeinküste.

Die Nordländer gingen die Partie mit fast gänzlich neuer Besetzung an. Bis auf Fredrik Aursnes wechselte Teamchef Stale Solbakken seine gesamte Startelf durch. Haaland saß ebenso auf der Bank wie Martin Ödegaard oder Torhüter Örjan Nyland. "Es geht darum, unsere Batterien aufzuladen. Wir hatten wenig Pause seit dem letzten Spiel und das nächste steht schon in vier Tagen am Programm", erklärte Solbakken nach der Partie. "Das einzige Argument wäre, dass die Fans Erling und Martin gesehen hätten. Aber dann wird es vielleicht keine lange WM. Und wir sind hierher gekommen, um so weit wie möglich zu kommen."

Die Franzosen liefen mit all ihren Offensivstars ein, Didier Deschamps fehlte aus einem traurigen Grund. Der Trainer der "Bleus" weilt zur Beerdigung seiner Mutter in Frankreich. Er wurde von seinem langjährigen Assistenten Guy Stephan vertreten. Lange dauerte es nicht, bis die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Mbappe wuchtete den Ball nach einem Patzer der Norweger schon nach 22 Sekunden Spielzeit an die Latte. Es sollte der Startschuss in eine unterhaltsame erste Spielhälfte werden, in der Dembele den Hauptdarsteller gab. Der Weltfußballer von Paris Saint-Germain eröffnete den Torreigen in der 7. Minute mit einem mit rechts ins lange Eck gezirkelten Ball. Norwegens Verteidiger ließ Dembele wie Statisten wirken - ein Szenario, das sich noch zweimal wiederholen sollte.

Dembele traf - erneut nach Vorarbeit von Mbappe - noch zum 2:0 mit links ins lange Eck, auch beim 3:1 segelte der Abschluss des 29-Jährigen nach einem Haken nach innen platziert ins Netz. Norwegens ganz und gar nicht unterbeschäftigter Keeper Egil Selvik streckte sich dreimal vergebens. Laut Statistik hat in der WM-Geschichte nur ein Mann schneller einen Hattrick erzielt: Der Österreicher Erich Probst 1954 gegen die Tschechoslowakei in 24 Minuten. Nach 65 Minuten war Dembeles Arbeitstag beendet. "Wir müssen fokussiert bleiben. Es war wichtig, die Gruppe als Erster zu beenden. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, und was vor uns liegt, ist noch wichtiger", meinte er zur Vorstellung seines Teams.