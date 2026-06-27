Tiroler Fernpassroute wegen Demos zwei Stunden gesperrt

Die Tiroler Fernpassstraße (B179), eine stark frequentierte Nord-Süd-Verbindung durch Tirol für den Durchreise- bzw. Urlauberverkehr, wird wegen zweier angekündigter Versammlungen einer Bürgerinitiative am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr gesperrt werden. Während der zweistündigen Sperre kann der Fernpass demnach nicht passiert werden. Zeitgleich wird - aus Kapazitäts- und Versorgungssicherheitsgründen - auch die enge Hahntennjochstraße (L246) nicht passierbar sein.

Die Bürgerinitiative protestiert gegen das seitens der schwarz-roten Tiroler Landesregierung forcierte Fernpasspaket und gegen den überbordenden Transit in der Region. Konkret wird man sich an zwei Bereichen an der B179 - einmal bei Nassereith/Rastland im Bezirk Imst, einmal in Reutte/Katzenberg - versammeln und dann gemeinsam zum jeweiligen Kundgebungsort marschieren. Das Land Tirol empfahl bzw. appellierte an Reisende, aufgrund der zweistündigen Sperre in den Bezirken Imst bzw. Reutte, die Fernpassroute am Samstag generell zu meiden bzw. diese großräumig zu umfahren.