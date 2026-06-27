Bei Wendemanöver Gas gegeben: 56-Jähriger prallte in Achenkirch mit E-Moped gegen Baum

Bei einem Unfall mit einem Elektro-Moped am Achensee ist am Freitag ein 56-jähriger Urlauber aus Deutschland schwer verletzt worden.

Achenkirch – Zwei Deutsche unternahmen am Freitag eine geführte Elektro-Mopedtour am Achensee. Dabei starteten sie gegen 17.45 Uhr nach einer erfolgten Einschulung in Achenkirch und fuhren auf einem Forstweg in Richtung Steinberg am Rofan.

Auf einem steilen Ziehweg wollten die Männer ihre Fahrzeuge auf einer Grasfläche wenden. Dabei drehte sich der Lenker am Moped des 56-Jährigen, wodurch dieser laut Polizei den Gashandgriff betätigte. Das Fahrzeug beschleunigte stark und prallte gegen einen ca. 15 Meter entfernten Baum. Der Lenker erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen im Brustbereich.