Abstieg nicht mehr gefunden: 25-Jährige am Glungezer aus Bergnot gerettet

Tulfes – Eine 25-Jährige ist am Freitag bei einer Bergtour in Richtung Glungezer in eine alpine Notlage geraten. Die Deutsche startete ihre Wanderung gegen 11 Uhr an der Talstation der Patscherkofelbahn. Sie fuhr mit der Bahn auf den Berg und wanderte anschließend über die Viggarspitze bis zur Sonnenspitze, deren Gipfel auf 2639 Metern Höhe sie gegen 18.30 Uhr erreichte.