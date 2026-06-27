Von Hubschrauber geborgen
Abstieg nicht mehr gefunden: 25-Jährige am Glungezer aus Bergnot gerettet
Tulfes – Eine 25-Jährige ist am Freitag bei einer Bergtour in Richtung Glungezer in eine alpine Notlage geraten. Die Deutsche startete ihre Wanderung gegen 11 Uhr an der Talstation der Patscherkofelbahn. Sie fuhr mit der Bahn auf den Berg und wanderte anschließend über die Viggarspitze bis zur Sonnenspitze, deren Gipfel auf 2639 Metern Höhe sie gegen 18.30 Uhr erreichte.
Beim anschließenden Abstieg über einen Steig in Richtung Tulfes fand die 25-Jährige laut eigenen Angaben den Weg nicht mehr. Sie setzte deshalb gegen 19.30 Uhr einen Notruf ab. Die Frau wurde schließlich vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und ins Tal geflogen. (TT.com)