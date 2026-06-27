Kommentar

Aufarbeitung und Neustart müssen weh tun

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Von der einst wertvollen Grundidee des SOS-Kinderdorfes ist nur ein Scherbenhaufen übrig. Trotzdem ist die Chance auf rigorose Aufarbeitung und echte Reform gerechtfertigt.

Kommentare

0