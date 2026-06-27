29-Jähriger bei Absturz in der Innsbrucker Sillschlucht schwer verletzt

Innsbruck – Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in der Sillschlucht bei Innsbruck abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Italiener war mit mehreren Personen zu Fuß in der Schlucht in Richtung Süden unterwegs. Laut Polizei war die Gruppe nicht ortskundig.

„Gegen 0.25 Uhr missachtete der 29-Jährige eine Absperrung und stürzte in die Tiefe“, teilte die Polizei mit. Der im Bezirk Innsbruck-Land wohnhafte Mann musste in einer aufwendigen Aktion von der Bergrettung Innsbruck mittels Seil geborgen werden. Er wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.