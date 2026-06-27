Auto nach Kollision in Innsbruck überschlagen: Lenker war stark alkoholisiert

Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Innsbruck. Ein 34-Jähriger war gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Sonnenstraße in Richtung Westen unterwegs, als er mit einem geparkten Auto kollidierte. Durch den Anprall überschlug sich das Fahrzeug des 34-Jährigen.