Führerschein abgenommen

Auto nach Kollision in Innsbruck überschlagen: Lenker war stark alkoholisiert

Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Innsbruck. Ein 34-Jähriger war gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Sonnenstraße in Richtung Westen unterwegs, als er mit einem geparkten Auto kollidierte. Durch den Anprall überschlug sich das Fahrzeug des 34-Jährigen.

Der Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt. Ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Alkotest zeigte eine starke Alkoholisierung, berichtete die Polizei. Sein Führerschein wurde ihm noch an der Unfallstelle abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143