Führerschein abgenommen
Auto nach Kollision in Innsbruck überschlagen: Lenker war stark alkoholisiert
Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Innsbruck. Ein 34-Jähriger war gegen 1.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Sonnenstraße in Richtung Westen unterwegs, als er mit einem geparkten Auto kollidierte. Durch den Anprall überschlug sich das Fahrzeug des 34-Jährigen.
Der Lenker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sein Beifahrer blieb unverletzt. Ein bei dem 34-Jährigen durchgeführter Alkotest zeigte eine starke Alkoholisierung, berichtete die Polizei. Sein Führerschein wurde ihm noch an der Unfallstelle abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden. (TT.com)