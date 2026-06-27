Urlaubs-Boom

Kräftiges Plus: Tirols Tourismus mit Blitzstart in die Sommersaison

726.000 Gäste fanden im Mai ihren Weg zum Urlauben nach Tirol: Der heimische Tourismus zündete dank der frühen Pfingstferien den Turbo.
© TT/Rita Falk
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Dank Pfingsten ist Tirols Tourismus mit einem Plus in den Sommer gestartet. Im Vergleich zu Österreich sind viele Urlaubsländer aber günstiger. Die Statistik Austria zeigt, in welchen Destinationen es besonders viel fürs Geld gibt – und wo es teurer als daheim ist.

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