Urlaubs-Boom
Kräftiges Plus: Tirols Tourismus mit Blitzstart in die Sommersaison
726.000 Gäste fanden im Mai ihren Weg zum Urlauben nach Tirol: Der heimische Tourismus zündete dank der frühen Pfingstferien den Turbo.
© TT/Rita Falk
Dank Pfingsten ist Tirols Tourismus mit einem Plus in den Sommer gestartet. Im Vergleich zu Österreich sind viele Urlaubsländer aber günstiger. Die Statistik Austria zeigt, in welchen Destinationen es besonders viel fürs Geld gibt – und wo es teurer als daheim ist.
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