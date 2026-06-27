Teamchef Rangnick will gegen Algerien nicht taktieren: „Werden nicht auf Remis spielen“

Kansas City (Kansas) – Österreichs Fußball-Nationalteam steht im letzten WM-Gruppenspiel vor einer kniffligen Aufgabe. Die Österreicher benötigen am Sonntag (4.00 Uhr MESZ/live TT.com-Ticker) in Kansas City gegen Algerien einen Punkt, um als Zweiter fix im Sechzehntelfinale zu stehen. Zu Spielbeginn werden sie zudem wissen, ob und welche Niederlage reichen würde, um auch als einer der acht besten Gruppendritten aufzusteigen. Damit würde die ÖFB-Auswahl in der ersten K.o.-Runde Spanien aus dem Weg gehen.

„Es ist keine Überraschung, dass es in diesem letzten Spiel für beide Mannschaften darum geht, sich zu qualifizieren“, erklärte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. „Darauf sind wir vorbereitet.“ Die genaue Ausgangssituation werde man erst kurz vor Anpfiff kennen, enden doch rund eine halbe Stunde davor erst die Abschlusspartien der vorletzten angesetzten Gruppe. „Es wird auf das Spiel aber keine Auswirkungen haben“, meinte Rangnick.

Weil nicht nur Österreich, sondern auch Algerien ein Remis zum Aufstieg reichen würde, befürchten internationale Medien in Anlehnung an die „Schande von Gijon“, als Österreich und Deutschland mit ihrem Nichtangriffspakt bei 0:1 ausgerechnet die Algerier aus dem WM-Turnier 1982 kegelten, bereits die „Schande von Kansas City“. „Wir werden die Mannschaft sicher nicht ins Rennen schicken und sagen, wir spielen unentschieden“, betonte Rangnick. „Wie sich das dann darstellt, wenn es noch fünf oder zehn Minuten geht, weiß ich nicht.“

Die Vorkommnisse von Gijon hätten seiner Meinung nach keinen Einfluss mehr auf das, was in Kansas City passiert. „Zu dem Zeitpunkt, als dieses Spiel stattgefunden hat, war noch keiner der Spieler der beiden Mannschaften auf der Welt“, erinnerte Rangnick. Er selbst sei 24 Jahre alt gewesen und als Spieler gerade zum SSV Ulm gewechselt, mit dem er später in die 2. Bundesliga aufstieg. „Das zeigt, dass das mit dem Spiel hier und dem Ausgang sicher nichts zu tun haben wird.“

Über allem steht für die Österreicher, erstmals seit 1982 bei einer WM eine Gruppenphase zu überstehen. Als Zweiter würde die ÖFB-Auswahl am 2. Juli (21.00 Uhr MESZ) in Los Angeles gegen Topfavorit Spanien weiterspielen. Als Dritter gibt es verschiedene Varianten. Der wahrscheinlichste Gegner wäre die Schweiz in der Nacht auf 3. Juli (5.00 Uhr MESZ) in Vancouver. Die Vorbereitungszeit ist in jedem Fall kurz.

Keine Rotation geplant

In Anbetracht der Ausgangssituation gegen Algerien zu rotieren, sei dennoch „kein Thema“, versicherte Rangnick. Youngster Paul Wanner könnte damit trotz seines beim 0:2 gegen Argentinien erlittenen Schlages auf die Wade erneut anstelle des verletzten Christoph Baumgartner in die Spielmacher-Rolle schlüpfen. Das Abschlusstraining am Freitagabend machte der 20-Jährige mit. Auch die Gelben Karten der Stammkräfte Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Stefan Posch würden laut Rangnick in seinen Aufstellungsüberlegungen keine Rolle spielen.

Bei einer weiteren Verwarnung wäre der betroffene Akteur im ersten K.o.-Spiel gesperrt. „Das hätte vielleicht eine Rolle gespielt, wenn tatsächlich vorher schon klar gewesen wäre, dass wir qualifiziert sind. Das ist aber nicht der Fall“, erklärte Rangnick. „Deswegen werden wir dieses Spiel so angehen, wie wenn es um alles geht. Das ist auch der Fall.“ Dass man jemanden aus dem Trio aus dem Spiel nehmen, wenn man auf die Qualifikation zusteuere, sei nicht ausgeschlossen. „Wir dürfen nur keine unnötigen Gelben Karten kassieren.“

Ein Faktor ist auch die Witterung. In Kansas City regnete es in den vergangenen Tagen stark, rund um den Spielbeginn sind Gewitter möglich. Im Fall eines solchen müsste das offene, 69.045 Zuschauer fassende Stadion vorübergehend geräumt werden. Die Hitze ist die ÖFB-Auswahl von ihrem Trainingsquartier und den beiden bisherigen WM-Auftritten gegen Jordanien (3:1) und Argentinien nicht gewöhnt.

Großer Respekt vor Algerien

Der Respekt vor den Algeriern ist groß. Der zweimalige Afrika-Cup-Sieger (zuletzt 2019) verfügt über zahlreiche Spieler in Topligen, darunter mit Ibrahim Maza einen der Shooting-Stars der deutschen Bundesliga. „Maza ist ein absolut außergewöhnlicher Spieler, echt ein Riesentalent“, sagte der am Oberschenkel verletzte Baumgartner über den 20-Jährigen von Bayer Leverkusen.